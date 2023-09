Is MMA een geschikte sport voor jongeren? "Men ziet alleen UFC-toestanden, maar het is geen bloedsport"

Dat er wel vraag naar is, bewijst het wereldkampioenschap MMA voor jongeren in Abu Dhabi, stelt Dandois, de eerste Belgische vrouw die het tot de UFC schopte. "Er waren dit jaar 640 inschrijvingen in de leeftijdsklassen van 12 tot 17 jaar, vanuit alle windstreken."

Een noodzakelijk kwaad, want in Vlaanderen worden in tegenstelling tot in Wallonië geen MMA-gevechten voor jongeren georganiseerd.

Patrick Van Acker, die een Vlaamse MMA-federatie uit de grond probeert te stampen, is er zich maar al te bewust van. "We ijveren er al lang voor om de sport in een positief daglicht te zetten", zegt hij.

In haar eigen club in Merksem probeert Dandois jongeren warm te maken voor MMA. Al vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen ze "op een speelse manier" kennismaken met de sport.

"Met aangepaste regels is MMA perfect mogelijk voor jongeren"

Bij de wurggrepen plaatst ze ook een belangrijke kanttekening. "Tot 12 jaar moeten ze meteen lossen zodra de klem er is, ze mogen geen druk zetten. Dat is belangrijk voor de veiligheid."

"Leren stoten op het hoofd is niet belangrijk. Impact op het hoofd moet zo veel mogelijk worden vermeden. Goed kunnen worstelen is wel belangrijk om een goede MMA-vechter te zijn. Als je later op de grond komt en je kan je plan niet trekken, dan ben je een vogel voor de kat."

"In het voetbal mogen jonge spelers toch ook niet koppen en spelen ze toch ook kortere wedstrijdjes", maakt Cindy Dandois de vergelijking. "Met aangepaste regels is MMA perfect mogelijk voor jongeren."

In jeugdwedstrijden mogen jongeren bijvoorbeeld niet stoten of trappen naar het gezicht. Alle andere grond- en worsteltechnieken zijn wel toegelaten, tot wurggrepen toe.

Volgens Van Acker is het belangrijk om mensen bij te scholen over MMA en de gevaren van de sport. Het doel: "Duidelijk maken dat MMA met aangepaste regels wel degelijk een veilige sport is voor kinderen", stelt hij.

Leren stoten op het hoofd is niet belangrijk. Goed kunnen worstelen is wel belangrijk om een goede MMA-vechter te zijn.

"Sportiviteit is het hoofdpunt, niet het spektakel. MMA is geen circus, het is geen bloedsport."

Het toont nog maar eens hoe belangrijk het is om het imago van de sport bij te spijkeren, aldus Van Acker. "MMA heeft er geen boodschap aan dat mensen het zien als Formule 1 zonder remmen. Als het maar spectaculair is..."

"We proberen stappen te zetten om de sport aanvaardbaar te maken. Als je beelden ziet van kinderen in een kooi, ben je aan het vechten tegen de bierkaai", verklaart Van Acker.

In Vlaanderen mogen jongeren ook niet trainen in een kooi, alleen in een boksring. Hoewel Dandois het "onzin" vindt, zit er wel degelijk een bewuste strategie achter.

"De overheid kan zijn ogen sluiten, maar daarmee verdwijnt de sport niet"

Toch is er nog een hele weg af te leggen in België, want voor de overheid is de MMA-sport onbestaande. Een erkende federatie is er niet. Nochtans zijn er in Vlaanderen wel 40 tot 50 jongeren die de sport beoefenen.

Ook andere landen botsen op dezelfde obstakels. In de Verenigde Staten is MMA in verschillende staten verboden voor jongeren. In Frankrijk werd de sport in 2016 zelfs volledig verboden, al kwamen ze daar in 2020 op terug.

"Normaal bouw je een sport uit van onderuit", aldus Van Acker. "Veel mensen beoefenen een sport en die wordt dan stelselmatig geprofessionaliseerd."

Bij MMA gebeurt de omgekeerde beweging. "Door de populariteit van de UFC is de sport snel gegroeid en dat druppelt dan door naar de basis", zegt Van Acker.

"De overheid kan wel zijn ogen sluiten, maar daardoor verdwijnt de sport nog niet. Het is haar taak om ervoor te zorgen dat de sport veilig kan gebeuren, in samenspraak met experts, zowel medisch als op het terrein."