Belgische MMA-vechter Oki Bolaji schopt het van pizzakoerier tot UFC: "Wil een wereldster worden"

"Dat maakt de mensen bang, maar ze weten niet dat er heel veel techniek en detailwerk bij komt kijken. Het is absoluut geen straatgevecht", verzekert The Zulu Warrior. "Er zijn heel wat regels."

Een misconceptie volgens Belg Oki Bolaji. "Mensen denken dan meteen aan geweld. Ze denken dat we als honden vechten in een kooi en je mag de tegenstander blijven slaan als hij op de grond ligt."

Tot voor kort combineerde de 27-jarige vechter uit Diegem zijn sport met een job als pizzakoerier. Nu schopt hij het tot de UFC, de hoogst aangeschreven organisatie binnen MMA.

"Het is de Champions League waar iedereen van droomt", deelt Bolaji. "Het is mijn droom om er kampioen te worden."

Maar daar stopt het niet: "Stap voor stap wil ik een sterrenstatus krijgen binnen de organisatie. Ook met mijn muziek wil ik doorbreken, want ik rap als sinds ik een 14-jarige jongen was. Ik wil een wereldster worden."

Oki Bolaji wil door zijn prestaties binnen de kooi iedereen warm maken voor "The Zulu Gang". De verzamelnaam voor iedereen die hem steunt.

"Als ik de kooi betreed, word ik The Zulu Warrior. Hij is nergens bang voor en heeft een missie. Mijn stijl is zoals Muhammad Ali: hit, but don't get hit. Als God wil dat ik win, zal dat ook gebeuren. Moet ik verliezen, dan doe ik toch mijn uiterste best."

"Maar ik win altijd", lacht hij.