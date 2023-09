BEKIJK: Christian Benteke maakt einde aan doelpuntendroogte en scoort er meteen twee

Sinds juni moest Christian Benteke zijn frustraties verbijten, maar tegen Chicago Fire kon hij zijn coach Wayne Rooney al na 9 minuten doen juichen. Dankzij een typische Benteke-goal.



De grote Belg controleerde een diepe bal met zijn borst, zette zijn bewaker in de wind en sleepte binnen.



Ook bij de 2e goal van DC United lag een borstcontrole van Benteke aan de basis van het succes. De voormalige Rode Duivel speelde door naar Ku-DiPietro, die het varkentje kon wassen. Helemaal op het einde maakte Benteke met een intikkertje ook nog een 2e goal.



Tussendoor was er nog de opmerkelijke owngoal van Chicago-verdediger Teran. Die ging in de 16 vol door op Ku-DiPietro, maar schepte in zijn val de bal zonder het te beseffen over zijn doelman.