In België staat deur nog op een kier: waarom JPL-clubs wél nog mogen transfereren na Deadline Day

1. Juridische verplichting

Het was in de eerste plaats een juridische must.

Het Belgische voetbal valt sinds vorige zomer onder de antiwitwaswet, een gevolg van de malafide praktijken die naar boven kwamen toen het voetbalschandaal uitbrak eind 2018.

De wet bestaat al sinds 2017 en legt strenge regels op om witwaspraktijken en crimineel geld een halt toe te roepen.

Het gevolg: voetbalclubs moeten sinds vorige zomer intensiever controleren met wie ze zaken doen en nagaan of het geld dat ze binnenkrijgen zuiver is. Als transfers verdacht zijn of er verdacht geld bij betrokken is, moeten ze dat aangeven.

Kortom: controles die de clubs heel wat extra tijd kosten.

Tijd die er niet is als je net voor 1 september nog een transfer wil realiseren. Daarom besloot de Pro League de club extra tijd te geven en de deadline te verleggen naar 6 september.