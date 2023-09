60 caps en 9 clubs in 8 landen: Kevin Mirallas stopt met voetballen

Kevin Mirallas maakte deel uit van de Belgische ploeg die net geen brons veroverde op de Olympische Spelen en die aan de basis lag van de Gouden Generatie van de Rode Duivels.



Hoewel Mirallas altijd wat in de schaduw stond van grotere sterren als Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Vincent Kompany verzamelde hij toch 60 caps en was hij goed voor 10 doelpunten. Hij speelde ook 4 matchen op het WK van 2014.

Mirallas debuteerde op zijn 17e bij Rijsel en zou daarna bij een hele rist clubs passeren, al speelde hij voor geen enkel team zoveel matchen als voor Everton. In 186 matchen scoorde hij 38 keer en gaf hij 34 assists.



"Met veel emoties en dankbaarheid meld ik jullie dat het laatste fluitsignaal heeft geklonken voor mij carrière", schrijft de 35-jarige Mirallas in zijn afscheidsbrief.



Volgens verschillende media zou de voormalige Rode Duivel wel in het voetbal blijven, in eerste instantie als technisch directeur van amateurclub Eendracht Aalst.