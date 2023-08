De kogel is door de kerk: Lewis Hamilton en George Russell zeker nog 2 seizoenen de line-up bij Mercedes

Terwijl alle renstallen zich volop voorbereiden op de Grote Prijs van Italië van dit weekend, hoopte er één in het bijzonder om een langverwachte deal eindelijk af te ronden. De vele onderhandeling wierpen hun vruchten af.

Lewis Hamilton en Toto Wolff schudden mekaar de hand en blijven partners tot 2025. Ook zijn ploegmaat George Russell blijft zeker tot aan het einde van dat jaar aan Mercedes verbonden.

Hamilton rijdt al 10 jaar voor Mercedes. Na jaren vol successen en 6 wereldtitels, vindt hij er nu sinds vorig seizoen de uitdaging om met een mindere wagen de alleenheerschappij van Max Verstappen proberen te doen wankelen.

Zijn laatste zege was op 5 december 2021 in Jeddah. Op dit ogenblik is hij vierde in het WK-klassement.