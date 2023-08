Belgische MMA-vechter Oki Bolaji versiert felbegeerd UFC-contract: "Hij was indrukwekkend"

De Belgische MMA-vechter Oki Bolaji heeft gisteravond een prestigieus UFC-contract in de wacht gesleept. De 27-jarige Bolaji is pas de 4e landgenoot in de "Champions League" van de MMA-sport. Andries Beckers, gastheer van de MMA-podcast "Oep Z'n Bakkes" geeft tekst en uitleg bij de prestatie van Bolaji. "Zijn leven is vanaf vandaag anders", vertelt een enthousiaste Beckers bij Sporza.

Het Ultimate Fighting Championship, kortweg UFC, is het hoogste niveau dat een MMA-vechter (Mixed Martial Arts, een combinatie van verschillende traditionele gevechtsporten, red) kan bereiken. "Vergelijk het maar met de Champions League in het voetbal", zegt Andries Beckers. "In de UFC gaat het meeste geld om, ze hebben de meeste kijkcijfers en de beste namen komen er samen. In de UFC geraken is al een verwezenlijking op zich. Eenmaal je in de UFC gevochten hebt, blijft dat aan je naam plakken." De UFC is een Amerikaanse organisatie, met Dana White als charismatische leider. "Hij is de baas van een gigantische organisatie, maar zit tegelijk ook zeer kort op elk beslissingsniveau", weet Beckers. "Maak je indruk op hem, dan geraak je binnen."

Als het gisteravond niet gelukt was, dan was het voor Oki Bolaji heel moeilijk geworden om nog in de UFC te geraken. Andries Beckers

"Dana White is groter dan alle vechters. Hij heeft ook zijn eigen tv-show, de Dana White's Contender Series. Daarin worden vechters uitgenodigd die aan de deur staan te trappelen om het tegen elkaar op te nemen. Wie slaagt, mag in de UFC gaan vechten." Het is precies in die Contender Series dat onze landgenoot Oki Bolaji gisteravond zijn plekje in de UFC versierd heeft."Voor hem is dat een life changing moment. Zijn leven is vanaf vandaag anders. Als het niet gelukt was, was het heel moeilijk geworden om nog in de UFC te geraken." "De manier waarop, is ook heel Amerikaans", weet Beckers. "Dana White himself zit naast de kooi en aan het einde van de avond deelt hij die contracten uit. Er zijn gisteren 3 jongens geselecteerd, onder wie dus onze landgenoot Oki Bolaji."

"Wat Bolaji gisteren gedaan heeft, was indrukwekend"

Indruk maken op de baas, daar gaat het dus om. En of Oki Bolaji dat gisteren gedaan heeft. De Belg, die uitkomt in de lichtgewichten tot 70 kilogram, rekende in zijn gevecht af met de Fransman Dylan Salvador. "En dat is niet de eerste de beste", benadrukt Beckers. "Salvador was al wereldkampioen muay thai en wereldkampioen kickboksen. Dat betekent iets. Twee disciplines waarin het vooral om de slagen gaat, niet om grondvechten. En wat doet Bolaji? Hij pakt hem puur op slagen. Indrukwekkend." "Het was niet meteen verwacht dat Bolaji zou winnen. En zeker niet de manier waarop. Maar hij is duidelijk een zeer goeie atleet en een zeer goeie vechter. Alles klopt ook aan hem. Het is een mooie atleet, hij kan het goed uitleggen en hij deed goeie dingen. Qua marketing klopt het dus ook, niet onbelangrijk in de VS."

Oki Bolaji kon het niet beter gedaan hebben. Bij zijn volgende partij zal hij wel in de gaten gehouden worden. Andries Beckers

"Ik denk wel dat ze heel blij zijn met hem. De commentatoren waren het ook allemaal eens met elkaar: Bolaji kon het niet beter gedaan hebben. Bij zijn volgende partij zal hij nu wel in de gaten gehouden worden. Hij heeft zijn lot in eigen handen nu." Hoe gaat het nu voort voor de Belg in de UFC? "In principe is zo'n contract voor minstens 2 gevechten. Hij zal nu een andere vechter aangeboden krijgen. Wellicht eentje die wat in dezelfde situatie zit als hij, of misschien eentje die al wat op zijn retour is." "Het is moeilijk te voorspellen tegen wie zijn volgende gevecht zal zijn. Dat wordt uiteraard nog geen titelgevecht. Maar een zwakke tegenstander zal het ook niet meer zijn. Die tijd is voorbij."

"Bolaji weet waarmee hij bezig is"

De UFC is een miljardenindustrie, waar veel geld in omgaat. Betekent dit ook dat Oki Bolaji zijn broodje nu gebakken is? "Neen, dat niet, maar hij gaat wel beter af zijn dan voor gisteren", meent Andries Beckers. "Ook daar is het systeem weer typisch Amerikaans: de grote sterren zoals Conor McGregor zijn bulkend rijk. Maar daaronder is het toch vooral hard werken en veel opofferen voor weinig geld." "Maar het is ook niet zo dat je elders meer kunt verdienen. Het is nu aan Bolaji om zijn UFC-status te verzilveren. Zijn sportieve ontwikkeling zal makkelijker worden nu. Hij zit ook heel goed bij Davinci Gym in Evere om te trainen. Dat is een zeer gerespecteerde gym."

Zijn sportieve ontwikkeling zal makkelijker worden nu. Hij zal beter kunnen trainen. Andries Beckers

Bolaji is nu de 4e Belg in de UFC, na Tarec Saffiedine, Cindy Dandois en Gaetano Pirrello. "Dat zegt wel iets over het exclusieve van die club", vindt Beckers. "Bolaji hoort er ook bij nu en dat komt niet uit de lucht vallen. Het is een jongen die weet waarmee hij bezig is. Gisteren heeft hij zijn moment gepakt. The sky is the limit nu voor hem. Hij zal nu nog meer moeten presteren, maar hij is binnen nu. Daarmee heeft hij echt een serieuze stap gezet."