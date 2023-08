Stig Broeckx en Emma Meesseman halen met drafrace op Waregem Koerse geld op voor hersenaandoeningen

De laatste dinsdag van augustus is traditioneel het moment voor Waregem Koerse. 35.000 toeschouwers daagden op in de Velodroom van Waregem voor het jaarlijkse society- en paardenspektakel.



Een speciale wedstrijd op het programma kregen we bij de sulky's, waarbij bekende (West-)Vlamingen gekoppeld werden aan meer ervaren dravers. Met de Horse Race 4Brain probeerde de organisatie aandacht (en geld) te vragen voor het onderzoek naar hersenaandoeningen.



Ex-renner Stig Broeckx kreeg in 2016 een zware klap op zijn hoofd bij een val. Hij overleefde de crash, maar liep veel hersenschade op. Toch is hij 7 jaar later sterk genoeg om ook zelf in een sulky te stappen.

"We zullen zo'n 50 km/u gaan", zei hij voor de start vol opwinding. "Ik ga geen controle hebben. Alleen maar 2 teugels om mij vast te houden."

Terwijl Broeckx stond te popelen, stond basketbalster Emma Meesseman maar met een bang hartje aan de start. "Ik heb vooral zo snel ja gezegd omdat het voor het goede doel is. Ik hoop dat er veel geld opgehaald wordt."

Uiteindelijk kwam Broeckx met zijn partner al juichend over de finish. Maar achteraf bleken ze pas 2e te zijn.

"Het was kicken! Het was superclose, een fotofinish. Het is een heel klein beetje jammer dat we maar 2e zijn. Ik blijf toch een sporter, hé."