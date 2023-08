Cian Uijtdebroeks amuseert zich tussen de besten in Vuelta: "Eens met Evenepoel praten over rood"

Cian Uijtdebroeks begon met een grote lach aan de Vuelta en die is er nog altijd op dag 4. "Ik amuseer me hier, al waren de eerste 2 dagen niet echt amusant." Gisteren naar Arinsal Andorra eindigde hij 8e op 1 seconde van ritwinnaar Evenepoel: "Het was leuk meefietsen", lachte hij. "Als je dan een Vingegaard rond je ziet rijden..." "Ik was daar in het begin wel wat bang voor, want dat is echt de wereldtop. Maar het ging goed, dus ik ben blij. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik voelde me echt heel goed." "Ik had echt nog het gedacht om in de laatste kilometer aan te vallen, maar toen zag ik Kuss en Soler op kop rijden. Die mannen zouden toch het gat dichtrijden op mij, dus zei ik tegen mezelf: "Kalm, Cian, spaar je energie."" "Op het einde heb ik gewoon gesprint. Ik mis nog een beetje de punch, maar het gevoel was goed. Ik hoop dat ik dit de komende dagen en weken kan houden."

"Gisteren was bevestiging dat ik voor klassement kan blijven gaan"

Uijtdebroeks mikt op een goed klassement in deze Vuelta, eerder dan op een ritzege. In de stand staat hij alvast 6e op 33 seconden van leider Evenepoel.



"Het zit ergens in mijn hoofd om voor dat klassement te gaan. Gisteren was daar een bevestiging van. Als we gisteren gewoon naar huis werden gereden, had het niet veel zin om daarvoor te gaan. Dan moesten we een andere mindset zoeken."



"Nu is het gewoon dag per dag bekijken en proberen zo lang mogelijk vol te houden. Zeker als ik deze benen kan houden."



Evenepoel wil de rode trui graag kwijt, misschien is zijn jonge landgenoot kandidaat? "Daar had ik totaal nog niet aan gedacht", klonk het goedlachs. "Misschien moeten we samen eens praten om tot een overeenkomst te komen. Twee Belgen onder elkaar, dat zou kunnen werken."



"Maar wellicht sta ik iets te dicht in het klassement. Al weet je nooit, ik ga straks misschien eens met hem babbelen."