Mexicaan Isaac del Toro is de beste bovenop de Col de la Loze in Ronde van de Toekomst, Lecerf 5e

Ondanks de hevige sloopwerken van de Colombianen, is het de Mexicaan Isaac del Toro die zich in de kijker heeft gereden in de Ronde van de Toekomst.

De zesde rit van de meest prestigieuze beloftekoers telde maar 65 kilometer, maar eindigde wel met de befaamde Col de la Loze. Daar decimeerde een Colombiaans kwartet het peloton tot een elitegroepje, zonder leider Simon Dalby.

Toch was het geen Colombiaan die kon profiteren. Integendeel. Na een langgerekte afvallingsrace trokken Del Toro en de Amerikaan Matthew Riccitello samen naar de streep.

Riccitello (21) rook de dubbelslag al, maar werd in de laatste hoogtemeters op zijn plaats gezet door zijn 19-jarige metgezel, die indruk maakte met een ferm eindschot. De Amerikaan mocht als troostprijs de leiderstrui aanmeten.

Onze landgenoot William Junior Lecerf stond zijn mannetje in de kopgroep en eindigde uiteindelijk als vijfde. Hij schuift zo op naar plek 10 in het algemene klassement.