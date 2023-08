Licht geblesseerde Cynthia Bolingo past uit voorzorg voor kwalificaties met Belgian Cheetahs

Donderdag liet haar coach al verstaan dat Bolingo, die in de individuele baanronde op een bijzonder knappe vijfde plaats eindigde, sinds de reeksen last heeft van de rechterkuit. Het betreft een blessure waar ze al vanaf de start van het seizoen mee kampt en die bij momenten opspeelt.

Om Bolingo's kuit te sparen, treedt ze zaterdag niet aan in de reeksen van de aflossing bij de vrouwen. De finale staat zondag op het programma. Kwalificatie zou de Cheetahs een plaats garanderen op de World Relays, waar 14 van de 16 tickets voor de Olympische Spelen in Parijs te verdienen zullen zijn.

Bij afwezigheid van Bolingo zou Carole Bam zaterdag kiezen voor Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette, waardoor dus ook kapitein Camille Laus aan de kant zou blijven.

De Belgian Cheetahs treden in de tweede reeks aan in baan 5. Cuba, Hongarije, Groot-Brittannië, Italië, Ierland, de Verenigde Staten, Botswana en Zwitserland zijn dan de tegenstanders.

De top drie en de snelste twee verliezende tijden plaatsen zich voor de finale. De Cheetahs eindigden eerder al op de vijfde plaats op het WK in Doha in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo.