Ook tenniswereld bezwijkt voor Saudisch geld: Next Gen ATP Finals verhuizen naar Jeddah

Saudi-Arabië heeft zijn greep op de sportwereld de voorbije jaren verstevigd. In 2021 werd de Grand Prix in Jeddah gelanceerd, de golfwereld werd ingepalmd en ondertussen trekken heel wat stervoetballers naar het Midden-Oosten.

Dat het tennis zou volgen, was al even duidelijk. Met de Diriyah Cup, een demonstratietoernooi in de buurt van Riyad, werd de tenniswereld al enkele jaren opgewarmd. Nu volgt een nieuwe stap.

De komende vijf seizoenen worden de ATP Next Gen Finals in Jeddah georganiseerd. Het toernooi waar de beste spelers onder 21 jaar het tegen elkaar opnemen, verhuist van Milaan naar Saudi-Arabië.

De Griek Stefanos Tsitsipas (2018), de Italiaan Jannik Sinner (2019) en de Spanjaard Carlos Alcaraz (2021) hebben allemaal titels gewonnen sinds de eerste editie in Milaan in 2017. Vorig jaar won de Amerikaan Brandon Nakashima de laatste editie in Milaan.

De Next Gen Finals worden het eerste ATP-toernooi op Saudische bodem. Vermoedelijk wordt zo de deur op een kier gezet voor nog meer ATP- en WTA-toernooien.