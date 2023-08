Deens blok wint ploegentijdrit in de Ronde van de Toekomst, Belgische ploeg eindigt 3e ondanks val

Een ploegentijdrit als 3e opdracht in een rittenkoers, het brengt altijd risico's met zich mee.

Het Belgische zestal was gisteren met Gil Gelders en Jonathan Vervenne al twee mannetjes kwijtgespeeld en moest dus met z'n vieren aan de bak tussen Issoudun en Vatan.

Het is dan ook absoluut geen schande dat Alec Segaert, Lars Craps, William Junior Lecerf en Vlad Van Mechelen niet in aanmerking kwamen voor de beste tijd.

Straffer nog: in de laatste bocht kort voor de finish ging het mis. Sterkhouder Alec Segaert kwam ten val en zo brak het bij de Belgen helemaal.

De zege was weggelegd voor de Denen, die met onder meer Gustav Wang (ex-wereldkampioen tijdrijden bij de junioren), Carl-Frederik Bévort en ritwinnaar Anders Foldager over stevige hardrijders beschikken. Bévort is ook de nieuwe leider.

De Denen waren 13 seconden sneller dan Frankrijk, een gedecimeerd België (31") eindigde ondanks de crash nog net 3e voor Nederland (32")