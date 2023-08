Club Brugge zal een paar weken niet kunnen rekenen op Casper Nielsen

Casper Nielsen moest afgelopen donderdag in de match tegen KA een stevige tackle van achteren verwerken. Hij probeerde nog voort te spelen, maar ook de wonderspray zorgde niet voor een mirakel aan zijn heup, de wedstrijd van de Deen zat erop.



Op Instagram geeft Nielsen enkele dagen later zelf een update: "Het is heel, heel hard om te aanvaarden, maar ik zal een paar weken buiten strijd zijn, na een tackle die ik vorige donderdag moest incasseren."

Nielsen speelde dit seizoen onder Ronny Deila zijn basisplaats bij Club Brugge kwijt. Nu zal hij wat langer moeten wachten om zijn coach te bewijzen dat hij die wel verdient.