Zeilduo Maenhaut en Geurts maakt kans op WK-medaille: "Hadden we niet op gerekend"

Ze mikten vooraf op een plekje in de top 10, maar Isaura Maenhaut en Anouk Geurts beginnen straks als 4e aan de medaillerace. "We mogen trots zijn op onze prestatie", zegt Isaura Maenhaut. "Ik heb het gevoel dat alles mooi samenviel."

"Eén dag ging iets minder, maar ook daar hebben we nog goede dingen gedaan. Over het algemeen zijn we dus heel tevreden."

Het hoofddoel - een olympisch ticket - is al binnen. "Uiteraard zijn we blij dat we dat al gehaald hebben", vult Anouk Geurts aan. "Nu kunnen er nog wat kleine doelen bij."

En dat kan wel eens een medaille zijn. Met 99 punten zijn Maenhaut en Geurts 11 punten verwijderd van brons. "Mathematisch is het zilver nog mogelijk, maar dan hebben we geluk nodig", aldus Isaura Maenhout.

"Dan hangt het niet meer alleen van ons af. Dan moeten wij goed zeilen en de anderen minder goed. We focussen dus vooral op onszelf en kijken dan naar de rest om te zien waar we uitkomen."

"We hadden wel op een medaille gehoopt, maar niet gerekend", besluit Anouk Geurts. "De top 10 leek best realistisch, want we hebben een goed seizoen achter de rug."