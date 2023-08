Ophef in Portugese Supercup: Porto-coach Conceiçao weigert veld te verlaten na rode kaart

Landskampioen Benfica haalde het met 2-0 tegen bekerwinnaar FC Porto. De Argentijn Angel Di Maria, die deze zomer na 13 jaar terugkeerde naar Benfica, opende na een uur de score. Zeven minuten later legde de ingevallen Kroaat Petar Musa de eindstand vast.

Bekerwinnaar FC Porto toonde zich in het slot nog een slechte verliezer. Eerst moest veteraan Pepe met rood van het veld, nadat hij zijn knie in tegenstander David Jurasek had geplant. De Portugees trok zijn shirt uit en stak het hoog in de lucht terwijl hij het veld verliet.

Porto-coach Sergio Conceiçao maakte het nog wat bonter. De ex-speler en -assistent van Standard kreeg ook een rode kaart, maar weigerde het veld te verlaten. Minutenlang fulmineerde hij tegen de scheidsrechter zonder aanstalten te maken om weg te gaan.

De scheidsrechter kan in dat geval de wedstrijd affluiten, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Conceiçao trapte het dan toch af, terwijl hij zich ostentatief op de borst klopte.

De Portugese competitie gaat komend weekend van start. Benfica en Porto komen maandag in actie.