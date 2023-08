Nino Schurter loodst Zwitserland op 37e naar MTB-goud in team relay, Belgen sluiten top 10 af

In de team relay werken zes renners in estafettevorm evenveel rondes af op het technische parcours in Glentress Forest.

Voor België kwamen elites Arne Janssens en Emiline Detilleux, beloften Jente Michels en Julia Grégoire en juniores Sverre Van Lee en Shanyl De Schoesitter in actie. Zij finishten als tiende van dertien deelnemende landen, op 3'18" van winst.

In de strijd voor goud begon de Zwitserse levende mountainbikelegende Nino Schurter als eerste aan de slotronde, met beperkte voorsprong op de Fransman Jordan Sarrou.

Ondanks de druk van Sarrou behield de 37-jarige Schurter het goud voor Zwitserland. Frankrijk gaf het zilver niet meer af, Denemarken reed in de slotronde nog voorbij Canada naar het brons.