BEKIJK: Zeilcoaches op jeugd-WK redden gestrande Griekse burgers van natuurbranden

In het Griekse Volos vond de voorbije dagen het jeugdwereldkampioenschap zeilen in de ILCA 4-klasse plaats. Maar tijdens het toernooi woekerden rond het gebied van de Golf van Volos woeste natuurbranden. Griekenland wordt door de extreme hitte al weken geteisterd door branden.

Het vuur dreef het voorbije weekend ook in de regio rond Volos tientallen burgers uit hun huizen. Maandag, toen een zeilregatta op zijn eind liep, zagen de aanwezige zeilcoaches hoe de gestrande burgers samentroepten op de kade aan de overkant van het water.

De coaches aarzelden niet en sprongen in hun gemotoriseerde steunbootjes om vijftien kilometer verderop burgers te evacueren. In totaal werden 130 burgers in 60 boten naar het veiligere Volos gebracht. Het jeugd-WK werd uiteindelijk gestaakt door de branden.

"De onzelfzuchtige en snelle reactie van de coaches was inspirerend om te zien", reageerde Adrus Poksi, Field Operations Officer voor de ILCA. "Hun bijdrage om de lokale bevolking te helpen toont dat zeilen een sport is waar teamwerk en camaraderie voorop staan, ook in de moeilijkste omstandigheden."