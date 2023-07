Voormalig olympisch polsstokkampioen Thiago Braz krijgt voorlopige dopingschorsing

Thiago Braz won op de Olympische Spelen van Rio, in 2016, verrassend goud in het polsstokspringen en was 5 jaar later in Tokio opnieuw goed voor brons.



Vorig jaar sprong de Braziliaan van 29 jaar nog naar zilver op het WK indoor, terwijl hij op het WK outdoor 4e werd.

Maar daar zal dit jaar geen nieuwe medaille op het WK bijkomen. Braz heeft een voorlopige schorsing gekregen, omdat hij positief heeft getest op Ostarine, een middel dat doorgaans gebruikt wordt om de aangroei van spiermassa te stimuleren.