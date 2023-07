Ineos Grenadiers heeft de tijdrit in de Ronde van Wallonië gedomineerd. Filippo Ganna won voor 2 ploegmaats. Luke Rowe werd 74e op 4'58" van zijn Italiaanse teammakker, maar aan de aanmoedigingen zal het niet gelegen hebben. Het zoontje van de Welshman was passagier in de volgwagen en gaf duidelijke instructies in het oortje van zijn papa.