Tim Declercq over gekkenhuis in de bergen: "Het is tijd voor iets meer discipline"

Op de Joux Plane was het al hommeles, gisteren was het schouwspel op de Col de la Loze ook weer bedenkelijk. Op de steile pentes reed de tv-motor van Thomas Voeckler zich vast, waarna de renners in een file stonden tussen de massa fans.

In de bus wordt ook Tim Declercq steevast geconfronteerd met die gekte. "Onze snelheid ligt er wel wat lager. We hebben dus tijd om te anticiperen", knipoogt de West-Vlaming van Soudal - Quick Step.

"Het viel nog mee in de Alpen, vond ik. In het Baskenland was het slechter. Soms moesten we stoppen, al is dat door een kleine minderheid als je kijkt naar hoeveel volk hier altijd staat."

"Al die fans zijn de max, maar soms zou het iets beter verlopen met wat meer politiekrachten. Dan zouden de fans iets gedisciplineerder zijn."

"Zelf heb ik eens voet aan de grond moeten zetten door een bruuske beweging van een toeschouwer, maar dat was niet intentioneel."

"Mocht dat wel zo zijn, dat kan natuurlijk helemaal niet. Je hebt helaas supporters en antisupporters."