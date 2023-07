Sporza Tour ziet Pogacar fout maken met fietswissel: "Hij verliest daar zeker 20 tot 30 seconden"

Jonas Vingegaard was hors catégorie in de tijdrit naar Combloux. Ook Serge Pauwels was onder de indruk. "Dit was een heel straffe prestatie. 1’38” is stratosferisch hoog, het is een enorm verschil tussen de twee die bijna altijd aan elkaar gewaagd leken. Iedereen dacht dat het vandaag een secondespel zou worden.”

"Aan het eerste tussenpunt had Vingegaard al 16 seconden voorsprong op Pogacar. Dat was nog niet onoverkomelijk als je zag hoe Pogacar gestart was. Een beetje gelaten, terwijl Vingegaard in de eerste twee bochten meteen vol ging."

"Op de eerste beklimming zagen ze er allebei goed uit, maar blijkbaar was Vingegaard toch sneller. Dat ligt misschien aan het gewicht van de tijdritfiets. Ik denk dat ze daar bij Jumbo-Visma over iets beter materiaal beschikken, al is dat ook wat giswerk."

"In het tweede deel, het stuk afdaling en het vlakke stuk liep Vingegaard nog eens 16 seconden uit. De afdaling was maar 5 à 6 km, maar wel langs een kronkelende weg en Vingegaard ging veel beter door de bochten. Aan de voet van de Côte de Domancy zat je zo al aan een verschil van meer dan een halve minuut."