Zwaar Alpenweekend brengt geen onderscheid tussen topfavorieten: "Precies schrik om te verliezen"

Vandaag probeerde Tadej Pogacar net als gisteren zijn concurrent Jonas Vingegaard uit het geel te rijden. "Maar je merkte meteen hoe alert Vingegaard is", stelt Karl Vannieuwkerke.

Toch is de Tour na 15 dagen koers nog steeds een razendspannende secondenstrijd, al is dat zeker niet omdat er niet aangevallen wordt.

Wie vooraf had voorspeld dat het verschil tussen de nummers 1 en 2 in de Tour op de 2e rustdag slechts 10 seconden zou zijn, werd waarschijnlijk eens scheef bekeken.

Ik denk dat Pogacar bang was voor een te lange aanval.

Daar was volgens Jan Bakelants wel een duidelijke verklaring voor. "Het verschil met de beklimmingen waar hij wel een gaatje creëerde, is dat het hier niet zo steil is."

"Ik vind dat Pogacar het op dat eerste steile knikje al had moeten proberen. En dan Soler vanuit de vlucht laten wachten op hem."

"Dan was zijn aanval wel weer heel lang en ik denk dat hij daar bang voor was", countert Ten Dam. "Het gat is ook maar 10 seconden, dus hij hoeft zeker geen minuut te pakken."

"Ik denk inderdaad dat ze allebei schrik hebben om te verliezen", vult Bakelants aan. "Als een van de twee een minuut pakt, is het over."

"Ze hebben allebei gevoeld dat het erg dicht bij mekaar ligt. Ze hebben het gevoel van een golden goal. Als de bal er bij iemand ingaat, dan is het gedaan", verwijst hij net als gisteren naar die andere populaire sport.