Joachim Gérard gaat er meteen uit op Wimbledon na "matige partij met veel gemiste kansen"

De eerste ronde voor Joachim Gérard was meteen de laatste. Hij kon dit jaar nog maar een grandslammatch winnen, op Roland Garros. Zijn tegenstander, de 25-jarige Hewett won in 2023 de Australian Open en speelde op Roland Garros de finale. Na 1 uur en 36 minuten zegevierde Hewett. "Ik heb een matige partij gespeeld, waarin ik te veel kansen onbenut liet", stak Gérard gisteravond de hand in eigen boezem. "Ik heb ervoor gevochten, probeerde niets weg te geven, maar ik slaagde er niet in hem mijn spel op te leggen. Tegen zo'n topspeler betaal je dat cash." "Zelden kon ik de rally domineren en dat is cruciaal op gras. Toch creëerde ik nog kansen, maar die liet ik onbenut. In de tweede set heb ik meerdere breakkansen laten liggen."

"Dit toernooi was jammer genoeg erg kort voor mij. Ik ben niet zo ver verwijderd van het niveau waarmee ik Wimbledon twee jaar geleden won. Dat heb ik in andere toernooien al bewezen."



"Maar ik ben niet constant genoeg en daar moet ik aan werken. Er volgen dit jaar met de US Open en het Masters nog mooie toernooien. Ik ga proberen daar wel te schitteren."



Vandaag speelt Gérard met de Nederlander Ruben Spaargaren de eerste ronde (halve finales) van het dubbelspel. Daarin zijn de Japanners Takuya Mika en Tokito Oda de tegenstanders. Het duel staat als tweede wedstrijd op court 17 geprogrammeerd.



Gérard is wereldtop in het rolstoeltennis. Hij telt 2 grandslamtitels in het enkel, in 2021 won hij naast Wimbledon ook de Australian Open. Vier keer was hij de beste op de Masters op het einde van het seizoen (2015, 2016, 2018, 2019).