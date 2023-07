Thomas De Gendt geniet enorm van 12-daagse trektocht: "Ultieme vrijheid om zelf route te kiezen en wat je eet"

Ver weg van de waanzin van de Tour de France beleeft Thomas De Gendt samen met Jelle Wallays misschien wel het fietsavontuur van zijn leven. In 12 dagen rijdt hij van zijn woonplaats Semmerzake naar Calpe. "Het is zeker geen zondagstochtje, maar de vrijheid is zó rustgevend."

Twee ritten wist Thomas De Gendt te winnen in de Tour de France, maar deze keer is de aanvalskoning van Lotto-Dstny er niet bij. De Gendt is aan zijn eigen tocht bezig, die hem in 12 dagen van Semmerzake tot in Calpe moet brengen. "Vandaag is de 8e dag en we zitten ergens in Andorra. Zo goed als 2/3e van onze route dus", vertelt hij aan Sporza. 'We' zegt De Gendt, want hij is niet alleen aan het avonturieren. "Jelle Wallays (prof bij Cofidis) wou met veel plezier 12 dagen afzien met mij. Gelukkig kan ik mijn miserie dus met iemand delen." Is het effectief miserie? "Het is behoorlijk lastig, ja. We fietsen met 15 kilogram bagage. Als het vlak is, valt dat goed mee, maar gisteren was er een klim met stijgingspercentage van meer dan 10%. Dan is het behoorlijk afzien. Toen heb ik die bagage wel vervloekt." "Het is dus zeker geen zondagstochtje", zegt De Gendt, toch een ervaringsdeskundige. "Die eerste keer met Tim Wellens waren 6 dagen, daarna heb ik er nog eentje van 4-5 dagen gedaan en eentje van 3 dagen. 12 dagen is een pak lastiger." De Gendt zat naar eigen zeggen nog nooit zo lang na elkaar op een zadel. "In 7 dagen hebben we al 43 uur gefietst. Ik heb het eens gecheckt en in mijn zwaarste week ooit, in de Giro, deed ik 42 uur. Natuurlijk aan een lager tempo, dit is niet het niveau van de Tour."

"Het eten? Er zit al eens een frietje bij"

Hoewel De Gendt en Wallays al 7 dagen afzien op de fiets is het vooral ook heel veel genieten. "De vrijheid is enorm rustgevend. Terwijl fietsen voor ons toch vaak verbonden is met stress." "Nu kunnen we zelf onze routes uitstippelen, kunnen we zelf kiezen waar we slapen en wanneer en wat we eten." Dat laatste blijkt niet alleen pasta te zijn, geeft De Gendt een beetje schoorvoetend toe. "Daarom dat ik het eten niet altijd post", lacht hij. "Maar er zit al eens een frietje bij." "Een andere voordeel is dat je ook eens rustig naar het uitzicht kunt kijken. We zijn door deze streek als eens gereden in de Dauphiné, maar dan is het toch vooral het achterwiel van je voorganger dat je ziet." "Veel klimmetjes ben ik nu voor het eerst gepasseerd en we hebben ook heel wat mooie dorpjes doorkruist. We rijden vaak op kleine boerenweggetjes waar je anders nooit zou komen in de koers."

Over de Tour: "Ik laat het voor wat het is"