Canadese aanwinst voor Antwerp Giants

Keevan Veinot is de vierde aanwinst voor de Giants voor volgend seizoen. Eerder haalde de Antwerpse club de Belgen Jo Van Buggenhout (Kangoeroes Mechelen) en Yoeri Schoepen (Spirou Charleroi) en de Amerikaan Jackson Rocky Kreuser (Nürnberg Falcons) aan boord.

Veinto kwam vorig seizoen gemiddeld tot 17 punten, 4 rebounds en 3 assists. Met Leeuwarden haalde hij de halve finales van de play-offs van de Nederlandse competitie, waarin toekomstig kampioen Leiden te sterk was. In de BNXT League eindigde het avontuur in de derde ronde.

"Keevan is een allroundspeler die op de 1, 2 en zelfs 3 positie kan worden uitgespeeld", legt algemeen manager Eddy Faus uit. "Hij is tevens een zeer atletische speler met een hoog basket IQ, goed driepuntshot en een sterke drive naar de basket om te finishen met een dunk."