Ferrari maakt er een potje van in Silverstone: "We waren te conservatief met onze strategie"

En door de tussenkomst van de safety car holden Sainz en Leclerc in de slotfase achter de feiten aan. "Ik deed mijn best, maar op oude, harde banden was het onbegonnen werk tegen de auto's met versere banden", gaf de Silverstone-winnaar van 2022 mee.

Sainz maakte al geen goeie indruk toen hij niet meer wist wat plan B was, wellicht even ingedommeld bij de tactische bespreking.

Waar er winnaars zijn in een Grand Prix, zijn er ook verliezers. In de GP van Groot-Brittannië behoorde Ferrari alvast tot dat laatste kamp.

"Dit is een belangrijke les voor ons"

Vooral tactisch maakte Ferrari er weer een potje van. Leclerc werd al heel vroeg binnengeroepen voor vers rubber en ook Sainz moest als een van de eersten om nieuwe banden komen.



Dat pakte helemaal verkeerd uit door de late safety car. "Het was ons plan om één pitstop te maken", zegt teambaas Fréderic Vasseur. "Zo kwamen we in de problemen bij de safety car."



"De bandenslijtage was veel minder erg dan we voorzien hadden en zo was onze strategie veel te conservatief. Dit is een belangrijke les voor ons, want we hadden hier een veel beter resultaat kunnen behalen."

Afspraak over twee weken in Hongarije.