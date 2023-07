Union en Brighton mogen samen Europa in, maar geen transfers doen met elkaar

Union kon in het verleden onder meer gebruikmaken van Simon Adingra, Kaoru Mitoma en Kacper Kozlowski van zijn Britse moederclub. Dat zal komend seizoen niet mogelijk zijn.

Zo ver komt het niet. De UEFA zet het licht op groen, maar alleen maar met enkele strenge voorwaarden. "De clubs mogen tot september 2024 geen spelers aan elkaar overdragen, ook niet via een uitleenbeurt", klinkt het.

Niet alleen Union en Brighton hebben met Tony Bloom dezelfde eigenaar. Ook Aston Villa en Vitoria Sport Club, en AC Milan en Toulouse zitten in hetzelfde schuitje. Zouden de eigenaars moeten kiezen welke club Europees mocht spelen?

Wat als Union en Brighton & Hove Albion , twee clubs met dezelfde eigenaar, dit seizoen tegenover elkaar komen te staan in de Europa League? Ook de Europese voetbalbond UEFA stelde zich vragen bij dat "multi-club ownership"-model.

Muzio wordt meerderheidsaandeelhouder

De UEFA eiste ook een wijziging in de eigendomsstructuur van Union om te voldoen aan de regels. Eigenaar Tony Bloom heeft enkele aandelen aan Alex Muzio verkocht, waardoor die nu meerderheidsaandeelhouder is.



"Het project dat in 2018 werd gelanceerd om Union nieuw leven in te blazen en opnieuw een sterke en duurzame club in het Belgische voetbal te maken, blijft hetzelfde", benadrukt Muzio.



"Ook de visie voor de club blijft dezelfde en het nieuwe stadion blijft het belangrijkste doel voor de club in de komende jaren. Ondertussen kijken we volgend seizoen opnieuw uit naar deelname aan de Europese clubcompetitie en naar een nieuwe uitdaging in de Belgische Pro League."



"Het werk is nog lang niet af en ik kijk met kracht uit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Ik heb Union geleefd en geademd sinds ik voorzitter ben geworden en ik kan niet wachten om onze reis voort te zetten in mijn nieuwe positie van meerderheidsaandeelhouder."