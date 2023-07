Door de regenval is er dinsdag en woensdag amper een bal geslagen op Wimbledon. Maar niet alleen de weergoden bedorven in Londen de pret. In de wedstrijd tussen Grigor Dimitrov en Sho Shimabukuro liep een klimaatactivist het veld op en strooide oranje confetti en puzzelstukken in het rond. Nadat de rommel opgeruimd was, kon de partij hervatten. Tot even later een tweede strooibeurt volgde.