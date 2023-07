Over prikjes van Pogacar aan Van Aert: "Strijd wordt niet alleen sportief maar ook mentaal uitgevochten"

Zondag na de finish: Tadej Pogacar legt aan zijn ploegmaat Adam Yates uit hoe Wout van Aert veel misbaar maakte na zijn 2e plaats. "Like a child", liet de Sloveen zich ontvallen.

Maandag na de finish: Tadej Pogacar uit openlijk zijn twijfels of Wout van Aert inhield omdat hij werd ingesloten door Jasper Philipsen. "Hij had de benen niet meer", klonk het ronduit.

"Het is de eerste keer dat Pogacar dit doet", stelt ook radiocommentator Christophe Vandegoor vast. "Dat vind ik het opvallendst."

"In een peloton wordt uiteraard vaak geroddeld of over elkaar gepraat. Het is dus niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar het valt nu op, omdat het door de camera is vastgelegd."

"Persoonlijk had ik het niet gedaan, al wijst het er wel op dat het mentale spel blijkbaar al vanaf het begin wordt gespeeld."