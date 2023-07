Hanne Claes dolgelukkig met Belgisch record en olympisch ticket: "Dit is een luxesituatie"

Toch dook Claes met 54"33 liefst 14 honderdsten onder het record van Couckuyt. "Ik kan het niet geloven", lacht ze. "Ik weet niet hoe lang ik al gedroomd heb van deze tijd. De olympische limiet was mijn eerste doel, maar ik had nooit gedacht dat ik ook een nationaal record ging lopen. Wat een topdag."

"Nochtans waren de omstandigheden niet ideaal", zegt Hanne Claes vanuit Zwitserland. "Er stond wind, er viel ook wat regen en het was ook niet superwarm."

Vorige week sukkelde Hanne Claes nog met een hamstringcontractuur, maar die bleek in Zwitserland van de baan. In La Chaux-de-Fonds, een piste op 1.000 meter hoogte waar wel vaker records sneuvelen, liep Claes het Belgisch record van Paulien Couckuyt op de 400 meter horden van de tabellen.

Ik heb dit jaar voor het eerst een normale opbouw gehad, zonder blessures. Dat is het grote verschil.

De vormcurve van Claes gaat de laatste weken wel zichtbaar omhoog. "Dat klopt, ik voel me elke wedstrijd verbeteren", klinkt het. "Ik wist wel dat er een heel goeie chrono in zat. Alleen had ik dit niet verwacht. Maar ik ben blij dat ik hier mijn vorm heb kunnen tonen."

"Het is een luxe om al een jaar op voorhand gekwalificeerd te zijn voor de Olympische Spelen. Er hoeft nu niks meer, alles is bonus. Ik ga in de aanloop naar het WK wel nog enkele wedstrijden lopen om het ritme te behouden, zoals de Nacht van de Atletiek, Madrid en het BK."

In het verleden leek Claes' grootste uitdaging vaak om fit te blijven, maar dat lijkt de laatste maanden geen probleem meer. "Ik heb dit jaar voor het eerst een normale opbouw gehad, zonder blessures. Ik heb een goeie winter kunnen draaien en die zet ik nu om naar de zomer toe. Dat is het grote verschil."

"Ik kan nu eindelijk tonen waarvoor ik de afgelopen jaren gewerkt heb. Ook de verandering van coach en een nieuwe aanpak hebben natuurlijk een positieve invloed gehad."