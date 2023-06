Jonas Vingegaard laat zich niet opjagen door mentale spelletjes: "Ik sta waar ik wil staan"

"Als Tourwinnaar is er uiteraard iets veranderd, dat is volkomen logisch. Maar ik ben zelf niet veranderd. Zo hoort het."

"Ik sta waar ik wil staan"

Jonas Vingegaard heeft naar eigen zeggen de voorbije weken goeie signalen gekregen. "Ik voel me goed, ik voel me klaar."

"Mijn vorm is goed en ik sta waar ik wil staan. Over 3 weken weten we of dat voldoende is."

Bij UAE, de ploeg van zijn grote rivaal, lijken ze psychologische spelletjes te spelen. Vingegaard is de topfavoriet, de pols van Pogacar is nog geen 100 procent en luitenant Adam Yates zou medekopman zijn.

"Ik ben enkel met mezelf bezig en ik ben tevreden met mijn vorm", wimpelde Vingegaard alles af.

Wout van Aert reageerde er zelf ook kort op met een glimlach: "Het zijn mind games."