De Tourmanager-ploeg van het Kopman-panel: experimenteren met "plan Vingegaard"

Wie "Tourmanager" zegt, zegt ongetwijfeld ook "masterplan van Tess Elst".

De presentatrice van de Kopman-podcast durft al eens met straffe ideeën uit te pakken.

Zo introduceerde ze in vorige edities van de Wielermanager een "plan Pogacar" en een "plan Alaphilippe", waarbij ze de renners eerst niet in haar ploeg zou opnemen en ze er later in zou transfereren.

Tot 2 keer met beperkt succes, maar deze keer is ze niet de enige die achter een nieuwe meesterzet staat.