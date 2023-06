Bayern München luistert naar kritiek van fans en beëindigt sponsordeal met Qatar Airways

Qatar Airways werd sinds 2018 aanzien als een "platinum partner". Enkel telecombedrijf Telekom, dat aandeelhouder is, kledingmerk Adidas en autobouwer Audi stonden nog hoger in de rangschikking van financiële geldschieters.



Bayern-fans bekritiseerden het bestuur van de club de voorbije jaren voor de samenwerking met een bedrijf uit Qatar, dat op grote schaal op de korrel wordt genomen voor zijn omgang met mensenrechten en de LGBTQ+-gemeenschap.

Supporters hielden al verschillende lezingen om de situatie in het land in het Midden-Oosten aan te kaarten. In 2021 drong een fan binnen in de Algemene Vergadering van de club. Hij wilde er een motie indienen en stemmen over de voortzetting van de deal.

Het bestuur van FC Bayern München zwicht nu voor de bezorgdheden van zijn aanhang. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe grote sponsor in de plaats komt.