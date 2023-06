Tourmanager in Bahamontes-hoofdredacteur Jonas Heyerick: "Zekerheden en prutsers op de bank"

Dat Jonas Heyerick, hoofdredacteur van het wielermagazine Bahamontes, wielergek is, hoeven we u niet te verklappen. Maar ook wielergekken kunnen nog nieuwe dingen ontdekken. De Sporza Tourmanager bijvoorbeeld! Heyerick neemt voor het eerst deel en dat zorgt toch voor wat druk in het Gentse.

“G’et mââ ier nog wa extra stress bezorgd…” In z’n karakteristieke Gentse tongval verklapt de hoofdredacteur van wielermagazine Bahamontes ons dat het de eerste keer is dat hij deelneemt aan de Sporza Tourmanager. “Mijn vrienden zagen al anderhalf jaar om eens mee te doen en dit is nu mijn grote debuut. Ik ben benieuwd in welke mate dit mijn Tour zwaarder zal maken?" Een tactiek heeft Heyerick wel al uitgevogeld: "In mijn team heb ik gekozen voor zekerheden en wat prutsers op de bank”

"Alaphilippe heeft goeie "coup de pédale" te pakken"

Die zekerheden worden in de verf gezet met de 2 renners die iedereen wel in z'n team moet hebben, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar als speerpunten voor het eindklassement. Een naam die ook meteen opvalt, is die van Julian Alaphilippe. “Ik denk dat hij opnieuw de goede coup de pédale te pakken heeft", aldus Heyerick. "Maar het wordt vooral tijd dat hij presteert voor zijn loon, zoals manager Lefevere al aangaf.” Voor de rest met Rémi Cavagna en Fabio Jakobsen nog twee andere Soudal-Quick Steprenners in de basis.

Cavagna kan ongelooflijk hard rijden, maar jammer genoeg heeft hij het koersverstand van een deurklink. Jonas Heyerick, hoofdredacteur Bahamontes

"Cavagna is, volgens alle renners die ik ken, een coureur die ongelooflijk hard kan rijden. Jammer genoeg heeft hij het koersverstand van een deurklink. Maar als ze hem goed instrueren uit de volgwagen kan hij in een ontsnapping ver komen, en het is een goede tijdrijder.”

Tot slot is er ook sprinter Fabio Jakobsen, al heeft Heyerick lang getwijfeld. “Ik weet niet of er echt veel pure sprints zullen zijn. Voor de zwaardere aankomsten heb ik al Girmay, Van Aert en Philipsen, dus daar haal ik ook punten mee. Ook Aranburu kan wel een bergje over.”

Maar voor echte sprints is Jakobsen de rapste. "Het zijn z’n laatste maanden bij z'n ploeg, want hij gaat naar DSM, dus hij zal nog wel voor een mooi afscheidscadeau willen zorgen."

"Jammer dat Skjelmose de Ronde van Zwitserland won"

Andere klassementsmannen die Heyerick meeneemt, zijn de twee AG2R-rijders Ben O’Connor en Felix Gall. O’Connor wil revanche nemen na z’n val vorig jaar en Gall is een revelatie dit seizoen. “Die laatste heb ik puur op basis van z’n prestaties in Zwitserland gekozen. Ik heb het eigenlijk niet zo voor AG2R, want die ploeg wordt bestuurd met “de Franse slag”, daar loopt altijd van alles fout.” Ook de winnaar van de Ronde van Zwitserland mag niet ontbreken in het team van Heyerick. “Skjelmose volg ik wel al langer. Ik vind het eigenlijk jammer dat hij nu zo goed presteert, want anders kon hij de verrassing van de Tour worden.” “Ik had zelfs in het begin van het seizoen al z’n naam gedropt bij een vriend die me toen al vroeg naar een witte merel voor de Tour.”

Budegettair haalbare bank

Heyerick had zijn ploeg graag aangevuld met enkele renners van Uno-X, maar dat was budgettair niet mogelijk. "Ik heb dan maar enkel Gregaard genomen, omdat die ook Jonas heet", lacht de man van Bahamontes. Als alternatief kwam Nelson Oliveira van Movistar uit de bus, geen nobele onbekende. “Goedkoop en een goeie tijdrijder. Bovendien ligt die tijdrit laat dus dan kan ik hem nog inbrengen. Dat is wel iemand van wie ik nog wat punten verwacht.” "Le Gac is een van die vele Fransen die het in eigen land wel eens durven te proberen in een ontsnapping. Kevin Vermaerke, tot slot, is een heel goeie jonge coureur van DSM, een ploeg die de voorbije jaren wel eens voor verrassingen in de Tour zorgde." "Maar dat kan evengoed in het begin van de Tour zijn, als hij nog op de bank zit.” (lacht)

"Wreed getwijfeld over Mathieu"