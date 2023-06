Kris Meertens: "Cats kwamen in finale voor nieuw scenario te staan, dat sloop in de hoofden"

Meertens zag een EK met twee gezichten voor de Cats. Ofwel overdonderend, ofwel close games. "In de finale hadden we een nieuw scenario. Ik vond het eigenlijk fantastisch dat ze niet wegliepen van de tegenstander."



"Je denkt ook altijd in termen van tv. Het was voor een heel groot publiek op VRT 1. Er hebben mensen gekeken die anders nooit basketbal zien. En als het spannend is, dan blijven die kijken."



"Als wij weglopen, zoals tegen Servië met 20-2, dan denken die dat er eigenlijk niets aan is. Ik vond dit dus geweldig."



"Het was geen mooi basket, maar dat je dan op karakter terugkomt – een beetje de eigenschap van de Cats – en er nog overgaat, is fantastisch." België keek 3 quarters tegen een achterstand aan, voor de rust liep het niet, pas op 4 minuten van het einde kwamen ze een eerste keer op voorsprong. En die hielden ze vast.

Ik ben er de hele match in blijven geloven. De Cats waren moe, maar de Spanjaarden werden ook moe. Commentator Kris Meertens

Meertens is er de hele match in blijven geloven. "Ze waren moe, maar de Spanjaarden werden ook moe. Die Alba Torrens begon geweldig. Dat is samen met Emma Meesseman potentieel de beste speelster in Europa."



"Ze begon angstwekkend goed, maar je zag ze ook wat minder worden. Dat gaf hoop. Meesseman speelde op hoog niveau, Linskens speelde fantastisch en bleef goed spelen. Als er niet veel gescoord werd, waren de paar punten die Linskens maakte voldoende."



"Ik dacht dat als we dat blijven doen, met een driepunter van Vanloo en een drive van Allemand erbovenop, dan gaan we dat hier winnen."

"De driepunter van Linskens en die van Meesseman in Q4 hebben het gedaan"

Het leek erop alsof Spanje het spel speelde van België: de snelle passing game. Meertens: "Ik denk dat ze ons heel goed bestudeerd hebben. Ze gaven zichzelf weinig kans vooraf, dat hoorde ik in de Spaanse pers. Ze hebben ons spel misschien een beetje gekopieerd."



"Spanje deed het slim, wij reageerden misschien niet altijd goed om te proberen Meesseman en Linskens onder de basket te krijgen. Alles gebeurde nogal van ver. Ook tactisch speelden we zeker niet onze beste wedstrijd."



De Cats werden onzeker en op bepaalde momenten leek niets nog te lukken. "Dat sluipt er dan in. Ze verloren geen enkele wedstrijd, het zelfvertrouwen was zo groot en plots kom je achter. Dat was voor hen plots iets nieuws in het toernooi."



"Ze dachten zelf ook dat ze de beste ploeg waren, je kan toch niet losraken van de tegenstander en dat kruipt dan in de hoofden. Dat zag je wel bij al die speelsters, misschien minder bij Meesseman, bij Allemand ook niet."

Cats dachten zelf dat ze de beste ploeg waren, maar toch kan je niet losraken van je tegenstander. Dat kruipt dan in de hoofden. Commentator Kris Meertens

Meesseman nam tijdens de rust het woord, maar de echte omslag kwam er pas in het 4e quarter. Meertens zag het gebeuren: "Het hangt soms van kleine details af. De Spanjaarden begonnen makkelijke baskets te missen. Linskens maakte haar eerste driepunter in het toernooi. Dat geeft een boost. Linskens zette ook 9 van haar 9 vrijworpen om."



"Meesseman was heel, heel moe, maar maakte ook een driepunter. Dan was er een ommezwaai in de hoofden: "We kunnen nog scoren." Ik denk dat die 2 scores het roer hebben omgegooid."



In de eerste helft roteerde bondscoach Meziane nog vrij veel met zijn bank. "Meer dan tegenover Frankrijk in de halve finale. Maar in de tweede helft is hij daarmee gestopt. Het moest allemaal van de starting five komen."



Opvallend: maar 4 speelsters van de Belgen hebben kunnen scoren (Meesseman, Linskens, Allemand, Vanloo). "Dat was al een tijdje bezig doorheen het toernooi. Tegen Israël en Tsjechië was dat geen probleem. Met die overvloed aan assists kon iedereen scoren."



"Maar in de moeilijke matchen gaat het echt over die 4. Antonia Delaere kan je niet wegdenken uit de starting five. Ze verzet zoveel werk, is slim, komt helpen, offert zich op. Als het niet moet, wil ze niet scoren. Ze kan een driepunter scoren, soms steekt ze zich wat te veel weg."



"Bij de anderen was het toch de druk, denk ik. Op training kan Resimont Vanloo uitdagen in driepunters, maar Vanloo kan het doen in matchen onder druk en Resimont nog niet."



"Het kan goed komen, maar dat scoren moet gebeuren om de volgende stap te kunnen zetten."

"In haar hart zal Meesseman dit haar mooiste triomf vinden"

Meesseman werd uitgeroepen tot MVP van het toernooi. Op de vraag waar ze dit plaatste tegenover al haar andere triomfen, antwoordde ze open: "Ik hoef niet te kiezen."



Weet Meertens het? "Ze wil niemand voor het hoofd stoten, dat ze dat in Amerika niet horen, of bij Fenerbahçe in Turkije. Voor haar zelf is de "challenge" in Amerika groter, omdat ze daar tegen andere Meessemans speelt. Als ze daar kan uitblinken, is dat voor haar een grotere prestatie."



"Maar als team zal ze nog nooit zo blij geweest zijn, denk ik, dat ze dit ook voor de Cats heeft kunnen doen. Een heel toernooi lang op zo'n hoog niveau spelen. Ik denk dat ze dit in haar hart – ook later – het mooiste zal vinden dat ze ooit heeft meegemaakt. Voorlopig, er kan nog bijkomen..."

"Nog meer jonge meisjes zullen gaan basketballen"