Vaders van gouden project rond Cats zien jarenlang werk beloond: "Geweldige motivatie om voort te doen"

"In 2010 hebben we het project "Young Cats" op poten gezet, een jaar later vierden we al de titel bij de U18 en werden we tweede met de U16", vertelt Koen Umans. "Toen wisten we al dat er een grand cru-generatie aan zat te komen."

"Dat de Belgian Cats de cirkel rondmaken in Slovenië, de bakermat van alle succes, heeft een grote symboliek." Al was dat niet het startpunt voor heel wat speelsters van de huidige generatie.

In Slovenië anno 2014 is een afspraak gemaakt. "Het wordt moeilijk, maar we gaan er alles aan doen om een prijs te pakken", herhaalt Umans de belofte. "Dit is het resultaat van heel veel jaren werk."



"En het is een collectieve prestatie. Ook de bijdrage van Philip Mestdagh valt niet te onderschatten. Er staat echt een team rond de Belgian Cats die 365 dagen per jaar ter beschikking staat voor de speelsters."



"Dit is een geweldige motivatie om verder te doen. Er staat alweer een talentrijke generatie klaar. Die zal nog 4 of 5 jaar hard moeten werken, maar de opvolging is verzekerd."

"Maar laat ons nu eerst genieten op onze momenten van glorie."