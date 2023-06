Ineos mist superster in de Tour en praat niet over klassement, Egan Bernal schuift aan

Het is opvallend maar in se dan ook weer niet verrassend: in het persbericht rept Rod Ellingworth als een van de leiders in de staf van INEOS Grenadiers met geen woord over de gele trui of het klassement.

De Britten hebben geen favoriet voor deze Tour en moeten vooral offensief proberen te koersen. Dat doen ze met onder meer Tom Pidcock en Egan Bernal, jonkie Carlos Rodriguez en Daniel Martinez als kandidaten voor de top 10.

Voor Bernal draagt zijn terugkeer naar de Tour een emotioneel randje. "Dit is altijd het doel geweest", vertelt de Colombiaan, winnaar in 2019 en begin 2022 het slachtoffer van een vreselijke val.

"Ik kijk erg hard uit naar elke kilometer in deze koers. Dat ik deel uitmaak van deze ploeg, stelt me gerust dat ik op weg ben naar mijn beste vorm van weleer. Ik wil in deze Tour ook mijn dankbaarheid tonen voor dit team."

Tom Pidcock won vorig jaar op Alpe d'Huez. "Ik wil hier dit jaar op bouwen en ik wil progressie blijven boeken."