Het belang van stille werkkracht Antonia Delaere: "Zonder haar zouden de Belgian Cats anders zijn"

Onderbelicht is een understatement. Antonia Delaere is al jarenlang een onvervangbare schakel in het basisteam van de Belgian Cats. Dat doet ze al even lang – zoals ze het liefst heeft – in alle luwte. "Ze is de lijm van de groep", gunt uithangbord en goede vriendin Emma Meesseman haar een plek in de schijnwerpers.