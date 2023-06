Warholm en Ingebrigtsen doen de atletiekfans in Oslo kraaien van plezier met toptijden

De Bislett Games in Oslo zijn al sinds 1924 een begrip in Noorwegen en ver daarbuiten. De Noorse atletiekfans zijn dan ook een kennerspubliek en worden met een nieuwe gouden generatie danig verwend.



Met Karsten Warholm en Jakob Ingebrigtsen waren twee van hun paradepaardjes op de afspraak. Warholm kwam op de 400 meter horden dan wel niet aan zijn wereldrecord, maar met 46"52 liep hij wel een meetingrecord én de snelste tijd van het seizoen. In diezelfde race liep ook Julien Watrin - weliswaar 8e en laatste - met 49"45 zijn beste tijd van 2023.

Met Ben Broeders kwam er ook nog een tweede Belg in actie. Hij raakte knap over 5,71 meter, maar zoals gewoonlijk werd het polsstokspringen gedomineerd door een andere Scandinavische topper. Mondo Duplantis raakte wel "maar" over 6,01 meter.

Femke Bol, de vriendin van Broeders, had op de 400 meter horden bij de vrouwen met 52"30 ook al een besteseizoenstijd neergezet.



Maar het toetje kwam opnieuw van een Noor. Jakob Ingebrigtsen raakte dan wel niet aan het wereldrecord van Hicham El Guerrouj op de 1.500 meter (3'26"00), maar hij verbeterde toch zijn eigen Europese record, naar 3'27"95. De nog altijd maar 22-jarige Ingebrigtsen heeft 4 Europese records achter zijn naam: 1.500, 2.000, 3.000 en 5.000 meter.