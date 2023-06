Pep Guardiola dubbel zo gelukkig na felicitaties van zijn idool Julia Roberts

Zaterdag heeft succescoach Pep Guardiola voor de 3e keer in zijn carrière de Champions League gewonnen. Na winst met Barcelona in 2009 en 2011 heeft hij nu ook prijs met Manchester City .

Een van Guardiola's drie idolen

"Onze coach zal in de wolken zijn", weten ze bij Manchester City.

Het is de erkenning waar Guardiola al jaren naar smachtte. In maart, nadat zijn team Leipzig door de gehaktmolen gedraaid had (7-0) voor een plaats in de kwartfinales, onthulde de succescoach een van zijn grootste frustraties.

"Ik heb in mijn leven drie idolen gehad", vertelde hij. "Dat zijn Michael Jordan, Tiger Woods en Julia Roberts."

"Die laatste was enkele jaren terug in Manchester en ze is er naar United gaan kijken, niet naar ons. Al win ik drie keer de Champions League op rij, dat is een teleurstelling die ik nooit meer te boven kom."