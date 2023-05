Trek-Segafredo wordt Lidl-Trek: supermarktketen wordt hoofdsponsor en prijkt vanaf Tour op shirt van Stuyven en co

Het nieuws was al verspreid in de wandelgangen van de wielerwereld en nu is het ook officieel.

Na een jaar afwezigheid in het peloton keert Lidl terug. De supermarktketen wordt vanaf 30 juni de hoofdsponsor van het wielerteam Trek-Segafredo, dat ook een naamsverandering doorvoert: Lidl-Trek.

Lidl heeft de voorbije jaren al heel wat visibiliteit verzameld in de wielersport. De Belgische tak van de supermarktketen was van 2016 tot 2021 cosponsor bij de Quick Step-formatie van Patrick Lefevere.



Lidl is ook al jaren partner van de wedstrijden van Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad in haar portefeuille heeft.

"We zijn enthousiast om te werken met een team dat niet enkel topprestaties wil leveren in het wielrennen, maar ook atleten op een duurzame manier wil laten ontwikkelen in een familiecultuur", zegt Jeroen Bal van Lidl.



De samenwerking tussen Lidl en Trek zal uiteraard gepaard gaan met een nieuw shirt. Dat nieuwe tenue zal in een van de komende weken onthuld worden.

Bij de mannenploeg van Trek-Segafredo rijden met Jasper Stuyven, Edward Theuns, Otto Vergaerde en Thibau Nys 4 Belgen.

Het vrouwenteam heeft kleppers in dienst zoals Elisa Longho Borghini, Ellen van Dijk, Lizzie Deignan, Lucinda Brand, Elisa Balsamo en Shirin van Anrooij.