Oranje trekt met Lang naar Final Four van Nations League, Verbruggen en Ekkelenkamp naar EK U21

"Omdat we aan het einde van het seizoen zitten, is het lastig om spelers last minute op te roepen. Daarom hebben we ervoor gekozen om 26 spelers uit te nodigen", zegt Nederlands bondscoach Ronald koeman. "Dat geeft ons de mogelijkheid om eventuele personele problemen op te vangen."

Dat Lang (23) erbij is, is niet echt een verrassing. De Nederlandse aanvaller van Club haalde de voorbije weken opnieuw een hoog niveau en bovendien is Oranje niet dik gezaaid in creatieve aanvallers.

De vier deelnemers aan de Final Four van de Nations League moeten de UEFA op 5 juni, volgende week maandag, doorgeven welke 23 spelers tot de definitieve selectie zullen behoren. Drie spelers moeten dus nog afvallen.

Nederland - ook het gastland - treft Kroatië in de halve finale op woensdag 14 juni in De Kuip in Rotterdam. Spanje en Italië spelen een dag later de tweede halve finale in de Grolsch Veste in Enschede. Op zondag 18 juni wordt de finale in Rotterdam gespeeld en de troostfinale in Enschede.

Frankrijk won de vorige editie van de Nations League. In de finaleronde in oktober 2021 versloegen "Les Bleus" eerst de Rode Duivels (3-2) en vervolgens Spanje (2-1) in de finale.