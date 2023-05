Gert Verheyen zag dat Club achterin "cadeautjes" uitdeelde aan Genk: "Wat was dat allemaal?"

Cadeaus van Club voor tegenstanders van Antwerp?

"Zo geeft Club toch twee goals weg", gaat hij verder. "En dan nog volgen er rare tackles waarvan ik dacht: wat is dat allemaal? Niet dat ik iets wil insinueren."

"Ik geloof wel dat ze het fair willen spelen en waardige tegenstander willen zijn in de play-offs. Maar, allez... Soms werkten ze niet gewoon een bal slecht weg, maar duwden ze die in de voeten van een tegenstander."

Wat is de reden dat voetbalsupporters Antwerp de titel niet gunnen?

Gaat Club Brugge door zijn laksheid een bepalende rol spelen in de titelstrijd?

"Je moet niet alleen je best doen, maar ook heel agressief willen en kunnen zijn", oordeelt Verheyen. "Dat was Club al lang niet meer tegen Genk, maar wel tegen Antwerp. Die verbetenheid heb je nodig om een harde tegenstander te zijn."

Een deel van de Club-aanhang zou liever Genk of Union kampioen zien worden dan The Great Old en vierde zelfs bij een doelpunt van Genk. "Heel ergerlijk", schudt Franky Van der Elst zijn hoofd.

"Wat is de reden dat voetbalsupporters Antwerp de titel niet gunnen?", vraagt Filip Joos zich af. "Na 66 jaar is toch een sprookje? Het leeft in elk stadion, terwijl je niemand van Antwerp iets kan verwijten op vlak van sportiviteit. Ligt het aan het geld van Paul Gheysens?"

"Het zal ook wel te maken hebben met de sympathie voor "kleinere ploeg" Union", denkt Verheyen. "En ook: supporters hebben schrik dat Antwerp te groot wordt. Maar dan moeten ze gaan beseffen dat Union ook op die weg is", besluit Arnar Vidarsson.