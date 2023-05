Oostende blijft dominant met 12e titel: "Niemand geloofde in ons"

Vrenz Bleijenbergh werd verkozen tot MVP van de Finals. "Dat had ik niet verwacht. Ik probeer gewoon op elk vlak mijn steentje bij te dragen", reageerde de uitblinker van de kampioen.

"Ik ben naar hier gekomen om titels te pakken en dus ben ik heel blij. Deze ring is binnen, nu gaan we naar de volgende. De BNXT League winnen is de volgende opdracht en dat gaan we ook doen."

"Wat het verschil heeft gemaakt in deze finale? We hebben fysiek gespeeld en als team. In de eerste match was het te individueel en verloren we met één punt. Als we als ploeg spelen, kan niemand ons kloppen."

Dario Gjergja was voor het 12e jaar op een rij de architect van de kampioenenploeg. "Niemand geloofde in ons", vertelde hij tussen de champagnedouches.

"De spelers hebben bewezen dat ze het wél konden. Dit betekent heel veel."

"Bedankt aan iedereen die ons wél respecteerde. Iedereen praat ook altijd over ons budget, maar dat is niet zo groot, geloof me."