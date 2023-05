12 op een rij! Oostende telt de Antwerp Giants uit en is weer kampioen

clock 22:10 22 uur 10. 12 op een rij! Voor eigen volk heeft Oostende zijn 12e landstitel op een rij bijgeschreven. Oostende had 2 dagen geleden al een cruciale overwinning geboekt in Antwerpen en ging in de 4e finalematch door op zijn elan. Na een blitzstart konden de Giants nog een beetje aanklampen, maar Oostende maakte deze keer het verschil in het tweede kwart met een ferme tussensprint. Daarna werd het meer en meer een kat-en-muisspel waarbij Oostende zich nooit ongerust hoefde te maken. Het feest was al lang voor het laatste punt ingezet: coach Dario Gjergja realiseert dus een 12 op een rij. Een staande ovatie was er nog voor de 40-jarige Dusan Djordjevic: de generaal neemt ook al afscheid met een 12e titel. De Serviër mocht ondanks een voetblessure de laatste minuut nog meemaken en scoorde zelfs een driepunter. Het maakte de vreugde-uitbarsting nog wat groter. . 12 op een rij! Voor eigen volk heeft Oostende zijn 12e landstitel op een rij bijgeschreven. Oostende had 2 dagen geleden al een cruciale overwinning geboekt in Antwerpen en ging in de 4e finalematch door op zijn elan. Na een blitzstart konden de Giants nog een beetje aanklampen, maar Oostende maakte deze keer het verschil in het tweede kwart met een ferme tussensprint. Daarna werd het meer en meer een kat-en-muisspel waarbij Oostende zich nooit ongerust hoefde te maken. Het feest was al lang voor het laatste punt ingezet: coach Dario Gjergja realiseert dus een 12 op een rij. Een staande ovatie was er nog voor de 40-jarige Dusan Djordjevic: de generaal neemt ook al afscheid met een 12e titel. De Serviër mocht ondanks een voetblessure de laatste minuut nog meemaken en scoorde zelfs een driepunter. Het maakte de vreugde-uitbarsting nog wat groter.



clock 22:09 22 uur 09. Oostende-Antwerp Giants: 81-57. Quarters: 18-15, 23-9, 20-19, 20-14 Topschutter Oostende: Bleijenbergh en Gillet 13 punten Topschutter Antwerp Giants: Bradford 14 punten . Oostende-Antwerp Giants: 81-57 Quarters: 18-15, 23-9, 20-19, 20-14 Topschutter Oostende: Bleijenbergh en Gillet 13 punten Topschutter Antwerp Giants: Bradford 14 punten

clock 23:16 23 uur 16. Ruim verslag van Antwerp Giants - Oostende. Ruim verslag van Antwerp Giants - Oostende

clock 22:21 22 uur 21. Oostende steekt hand uit naar titel. Oostende heeft nog één overwinning nodig voor zijn 12e titel op rij na een 70-87-zege op het veld van de Antwerp Giants. De titelverdediger was donderdagavond niet onder de indruk van een kolkende Lotto Arena, die voor het eerst sinds lang nog eens volgelopen was. BCO ging gewoon voort op zijn elan van de vorige match, met Tyree en Van der Vuurst als ongrijpbare exponenten. Na het 1e quarter stond er al een verschil van 16 punten op het bord, maar Upshaw en Mwema deden dan de vlam in de pan slaan in het 2e kwart. Antwerp snuffelde na een knappe remonte aan de aansluiting, maar vond die nooit helemaal. Oostende werkte enorm secuur af en hield de Giants zo op afstand bij de rust: 41-49. In het 3e quarter mepte Oostende de Giants uiteindelijk genadeloos tegen het canvas. De bezoekers snoerden hun defense aan en beperkte de thuisploeg zo tot amper 6 puntjes. Dankzij ook een sterke Bleijenbergh (ex-Antwerp) liep het verschil op naar meer dan 20 punten. De Giants konden in een overbodig 4e quarter niet opnieuw voor een remonte zorgen en staan nu met de rug tegen muur. Oostende heeft het momentum te pakken en kan zaterdag voor eigen volk de genadeslag al toekennen.



De titelverdediger was donderdagavond niet onder de indruk van een kolkende Lotto Arena, die voor het eerst sinds lang nog eens volgelopen was.



BCO ging gewoon voort op zijn elan van de vorige match, met Tyree en Van der Vuurst als ongrijpbare exponenten.



Na het 1e quarter stond er al een verschil van 16 punten op het bord, maar Upshaw en Mwema deden dan de vlam in de pan slaan in het 2e kwart. Antwerp snuffelde na een knappe remonte aan de aansluiting, maar vond die nooit helemaal. Oostende werkte enorm secuur af en hield de Giants zo op afstand bij de rust: 41-49.



In het 3e quarter mepte Oostende de Giants uiteindelijk genadeloos tegen het canvas.



De bezoekers snoerden hun defense aan en beperkte de thuisploeg zo tot amper 6 puntjes. Dankzij ook een sterke Bleijenbergh (ex-Antwerp) liep het verschil op naar meer dan 20 punten. De Giants konden in een overbodig 4e quarter niet opnieuw voor een remonte zorgen en staan nu met de rug tegen muur. Oostende heeft het momentum te pakken en kan zaterdag voor eigen volk de genadeslag al toekennen.

clock 22:20 22 uur 20. Antwerp - Oostende 70-86 (rust: 41-49). Quarters: 16-32, 25-17, 6-22, 23-15 Topschutters Antwerp : Marinkovic 14, Upshaw 14, Smout 9 Topschutters Oostende: Van der Vuurst 23, Tyree 18, Bleijenbergh 11 . Antwerp - Oostende 70-86 (rust: 41-49) Quarters: 16-32, 25-17, 6-22, 23-15



Topschutters Antwerp: Marinkovic 14, Upshaw 14, Smout 9



Topschutters Oostende: Van der Vuurst 23, Tyree 18, Bleijenbergh 11

clock 23:30 23 uur 30. Ruim verslag van Oostende - Antwerp Giants. Ruim verslag van Oostende - Antwerp Giants

clock 22:33 22 uur 33. Onze start was moeilijk en we geraakten daarna niet meer in de match. We zaten in een neerwaartse spiraal. We beginnen weer van nul. Er is niets verloren, maar we moeten ons herpakken. . Quinten Smout (Antwerp Giants). Onze start was moeilijk en we geraakten daarna niet meer in de match. We zaten in een neerwaartse spiraal. We beginnen weer van nul. Er is niets verloren, maar we moeten ons herpakken. Quinten Smout (Antwerp Giants)

clock 22:32 22 uur 32. Het was een totaalprestatie, al had Antwerp veel afwezigen. De voorsprong maakt niet uit. Het is 1-1, meer niet. Dat we ginds zullen moeten winnen? We waren er zondag al dichtbij. We weten wat we moeten doen. Simon Buysse (Oostende). Het was een totaalprestatie, al had Antwerp veel afwezigen. De voorsprong maakt niet uit. Het is 1-1, meer niet. Dat we ginds zullen moeten winnen? We waren er zondag al dichtbij. We weten wat we moeten doen. Simon Buysse (Oostende)

clock 22:11 22 uur 11. Oostende haalt de pletwals boven. Oostende heeft de puntjes op de i gezet in de 2e match van de Belgische titelfinale. De regerende kampioen blies in zijn eigen zaal de Antwerp Giants weg: 94-60. Dat de titelverdediger na het nipte verlies in de Lotto Arena uit was op revanche was van bij de start duidelijk. In een kolkende COREtec Dome in Oostende nam de thuisploeg fel over na een aardige start van de bezoekers. De kustploeg zette al snel een tienpuntenkloof op het bord en diepte zijn voorsprong uit in het 2e quarter, waarin de Giants overleefden bij de gratie van ex-Oostende-speler Jean-Marc Mwema. Die ontbond zijn duivels met 6 driepunters in de 1e helft en zorgde er zo haast in zijn eentje voor dat zijn team bij de rust nog een kans maakte: 44-36. Maar terwijl Oostende in de 2e helft doorging op zijn elan, viel het bij de Giants helemaal stil. De bezoekers kregen een 26-9 om de oren in het 3e quarter en die klap kwamen ze niet meer te boven. Coach Skelin gooide al vroeg de handdoek en liet zijn basispionnen rusten. Oostende had geen genade met de Antwerpse jonkies en flirtte zelfs nog met de century. Die kwam er niet, maar de 94-60 volstond wel als statement: met dit Oostende ben je nooit klaar. Donderdag gaat de finale voort met de 3e wedstrijd. Dan mogen de Giants opnieuw voor eigen volk spelen. Wie als eerste 3x wint, is kampioen.



Dat de titelverdediger na het nipte verlies in de Lotto Arena uit was op revanche was van bij de start duidelijk. In een kolkende COREtec Dome in Oostende nam de thuisploeg fel over na een aardige start van de bezoekers.



De kustploeg zette al snel een tienpuntenkloof op het bord en diepte zijn voorsprong uit in het 2e quarter, waarin de Giants overleefden bij de gratie van ex-Oostende-speler Jean-Marc Mwema.



Die ontbond zijn duivels met 6 driepunters in de 1e helft en zorgde er zo haast in zijn eentje voor dat zijn team bij de rust nog een kans maakte: 44-36.



Maar terwijl Oostende in de 2e helft doorging op zijn elan, viel het bij de Giants helemaal stil. De bezoekers kregen een 26-9 om de oren in het 3e quarter en die klap kwamen ze niet meer te boven.



Coach Skelin gooide al vroeg de handdoek en liet zijn basispionnen rusten. Oostende had geen genade met de Antwerpse jonkies en flirtte zelfs nog met de century. Die kwam er niet, maar de 94-60 volstond wel als statement: met dit Oostende ben je nooit klaar.



Donderdag gaat de finale voort met de 3e wedstrijd. Dan mogen de Giants opnieuw voor eigen volk spelen. Wie als eerste 3x wint, is kampioen.

clock 22:10 22 uur 10. Oostende - Antwerp 94-60 (rust: 44-36). Quarters: 26-19, 18-17, 26-9, 24-15 Topschutters Oostende: Buysschaert 14, Thurman 14, Tyree 14 Topschutters Antwerp: Mwema 21, Marinkovic 12, Van Cleemput 7 . Oostende - Antwerp 94-60 (rust: 44-36) Quarters: 26-19, 18-17, 26-9, 24-15



Topschutters Oostende: Buysschaert 14, Thurman 14, Tyree 14



Topschutters Antwerp: Mwema 21, Marinkovic 12, Van Cleemput 7

clock 22:18 22 uur 18. Game 1: Antwerp Giants - Oostende 63-62. Quarters: 16-15, 17-19, 11-11, 19-17 Topscorers Giants: Bradford 13, Anderson 12, Marinkovic 12 Topscorers Oostende: Tyree 19, Van der Vuurst 9, Bleijenbergh 8 . Game 1: Antwerp Giants - Oostende 63-62 Quarters: 16-15, 17-19, 11-11, 19-17 Topscorers Giants: Bradford 13, Anderson 12, Marinkovic 12 Topscorers Oostende: Tyree 19, Van der Vuurst 9, Bleijenbergh 8

clock 22:14 22 uur 14. Verslag van Antwerp Giants - Oostende. Verslag van Antwerp Giants - Oostende