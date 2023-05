"De dubbel" vs. "Revanche": toppers van Antwerp Giants en Oostende staan te popelen voor beladen titelclash

In de Lotto Arena stijgt de temperatuur nu al. Om 20 uur kijken de Antwerp Giants en Oostende elkaar in de ogen voor de eerste wedstrijd in een best-of-five om de Belgische titel. Een gedroomd duel dat extra piment krijgt door het verleden van titularissen Jean-Marc Mwema en Vrenz Bleijenbergh. "Het beloven leuke matchen te worden", klinkt het in koor.

De clash waar elke Belgische basketbalfan naar uitkijkt. De nummer 1 tegen de nummer 2 van het reguliere seizoen. De ultieme krachtmeting over drie winnende wedstrijden maakt zijn opwachting. Bij de Giants kunnen de spelers niet wachten om eraan te beginnen, deelt kapitein Jean-Marc Mwema. "We hebben ook iets langer kunnen rusten, omdat we de klus in de halve finale met een wedstrijd minder klaarden dan Oostende." "We gaan met veel vertrouwen naar de finale", gaat de international voort. "De beker hebben we al op zak, dus zal bij regerend kampioen Oostende – dat nog geen prijs pakte dit seizoen – de druk hoog liggen. Terwijl wij voor de dubbel willen gaan." "Uiteraard is het een ploeg met veel ervaring, die niet snel van zijn melk is", weet Mwema, "maar ik ben ervan overtuigd dat we op de juiste manier van start zullen gaan."

We willen revanche nemen tegen de Giants voor de verloren bekerfinale. Vrenz Bleijenbergh

Oostende moet toegeven dat het een belle nodig had tegen Mechelen in de halve finales. Toch heeft de kustploeg – die 11 landstitels op rij pakte – een volle vertrouwenstank. Aan motivatie geen gebrek. "We willen revanche nemen tegen de Giants voor de verloren bekerfinale", opent Vrenz Bleijenbergh. "Uiteraard is de 12e titel op rij de ideale manier om dat te doen." Oostende won in de reguliere competitie twee keer van de Giants. In Antwerpen had het zelfs een bonus van 10 punten bij de buzzer. Al zal er na de bekerfinale nooit sprake zijn van onderschatting. "We zijn enorm aan elkaar gewaagd", zegt de speler van Oostende, die weet dat het thuisvoordeel van Antwerp in wedstrijd 1 ook een nadeel kan zijn. "Zij moeten meteen winnen, dus ligt de druk bij hen." De druk schuiven beide heren in elkaars schoenen. Benieuwd of die voor zware benen zorgt bij de tip-off. (scrol omlaag voor meer)

Gedeeld heden en verleden

Niet enkel de rivaliteit tussen de clubs maakt van de titelfinale een aanlokkelijke affiche. met hun voorgeschiedenis geven Vrenz Bleijenbergh en Jean-Marc Mwema de wedstrijden extra pigment. Vrenz Bleijenbergh speelde 17 jaar voor de Antwerp Giants, Jean-Marc Mwema werd 5 keer kampioen in Oostendse kleuren tussen 2016 en 2021. "Een dubbel gevoel", leeft bij de huidige speler van Oostende, die afgelopen zomer de overstap maakte. "Voor mij is het een beetje thuiskomen in de Lotto Arena. Al wil ik daar vooral de titel pakken voor mijn huidige club." De huidige kapitein van de Giants hoopt vooral de onwaarschijnlijke reeks van de kustploeg te doorbreken. "Na 23 jaar mag de titel eindelijk terug naar Antwerpen komen", vindt Mwema.

Voor zo'n duels leef ik. We gaan sowieso het beste uit elkaar halen. Jean-Marc Mwema

"Ik sta bijna dagelijks in contact met Pierre-Antoine Gillet, van Oostende", gaat Mwema voort. "Dat maakt het wat meer beladen. We houden elkaar op de hoogte over hoe het loopt in onze ploegen, zonder écht geheimen prijs te geven."

"Hij is een echte prof, een van de hardste werkers die ik ken. We zullen wel best wat minuten rechtstreeks tegenover elkaar staan op het veld. Voor zulke duels leef ik. We gaan sowieso het beste uit elkaar halen."

Ook Bleijenbergh kijkt uit naar het duel met heel wat oude kennissen. En met zijn teamgenoot bij de Belgian Lions. "Een duel tegen Jean-Marc is altijd leuk. Hij is heel sterk defensief, dus het beloven leuke matchen te worden." Wie van beide spelers het haalt, heeft alvast iets om op te scheppen na het eerstvolgende weerzien bij de nationale ploeg.

Vrenz Bleijenbergh speelt sinds dit seizoen in de kleuren van Oostende.

finale nationale play-offs (best-of-5) Antwerp - Oostende 0-0 Antwerp Giants Oostende 21/05 Oostende Antwerp Giants 23/05 Antwerp Giants Oostende 25/05 Oostende Antwerp Giants 27/05 (evt) Antwerp Giants Oostende 29/05 (evt)