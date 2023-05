Luton Town promoveert in 9 jaar tijd van 5e divisie naar Premier League

Sinds de Premier League in 1992 van start is gegaan, maakte Luton Town nog nooit deel uit van de voetbalelite. Sterker nog, in 2010 verdween de ploeg uit het Engelse profvoetbal, naar de Conference League.

In het seizoen 2013-2014 werd de ommekeer ingezet. In een mum van tijd werd de Second en First Division overwonnen en nu neemt Luton ook afscheid van het Championship.



Luton was in de reguliere competitie 3e geworden, de beste positie van alle teams in de play-offs. Nadat het eerste Sunderland had verslagen, moest nu ook Coventry voor de bijl. Al ging dat niet van harte.



De Nederlander Gustavo Hamer zorgde ervoor dat Coventry verlengingen mocht spelen. Een late 1-2 van Luton, vlak voor de strafschoppen, werd afgekeurd.



Die penalty's gingen er stuk voor stuk vlot in. Ethan Horvath (ex-Club Brugge) stond steeds aan de grond genageld. Het was uiteindelijk invaller Fankaty Dabo die de 12e en dus beslissende strafschop miste.

Luton heeft nu iets meer dan 2 maanden om zich klaar te stomen voor het hoogste niveau. Kenilworth Road wordt met iets meer dan 10.000 plaatsen in ieder geval het kleinste stadion in de geschiedenis van de Premier League.