Yellow Tigers stomen zich klaar voor zomers drieluik: "EK in België is hoofddoel, Spelen zijn droom"

Vorig jaar veroverden de Yellow Tigers heel wat sportharten door met gedurfd volleybal en een jonge ploeg 9e te worden op het WK. De verwachtingen voor deze zomer zijn dan ook hoog, al tempereren ze die zelf. "Het EK in eigen land is uiteraard ons hoofddoel", zegt bondscoach Gert Vande Broek. "We zijn heel blij dat we nog eens voor eigen volk kunnen spelen, want dat kon de voorbije jaren niet zo vaak." "In ons hoofd hebben we de top 8 als ambitie genomen, ook al zitten we in een zware groep (met onder meer wereldkampioen Servië). We zijn niet gediend door de loting, maar dat willen we niet als excuus inroepen. Het thuisvoordeel moet dat maar compenseren. We willen er een feest van maken." Daarna volgt met het olympische kwalificatietoernooi in Japan een misschien nog belangrijkere afspraak voor de Tigers, zeker voor hun toekomst. "Dat is de droom van elke volleyballer", zegt Britt Herbots. "Maar de plaatsjes voor de Europese landen zijn duur. Het wordt een beetje mission impossible. Maar zeg nooit nooit. En als het niet lukt, kunnen we nog altijd eventueel dankzij onze ranking gaan (momenteel 11e). Die moeten we ook zo hoog mogelijk houden."

Tigers naar de Spelen? "Beetje mission impossible"

Voor dat tweeluik EK-OKT is er eerst nog de Golden League. Als een soort opwarmertje. "10 jaar lang hebben we de Volley Nations League en de voorganger ervan gespeeld, maar daar zijn we vorig jaar heel nipt uit gedegradeerd", brengt Gert Vande Broek in herinnering. "Dat was een ontgoocheling, maar de belasting in de Golden League is wel lager. We hoeven minder matchen te spelen en niet de hele wereld rond te reizen." "Er zijn speelsters die 8 jaar lang campagne na campagne in de Volley Nations League hebben meegedraaid. Dat wordt te belastend. Daarom is het niet slecht om kansen te geven aan andere mensen." "We hebben ook met de groep besproken dat het niet slecht zou zijn om nog een jaartje langer in de wachtkamer te blijven zitten. Het is dus niet meteen onze ambitie om weer te promoveren."

"Groep wou unaniem met mij doorgaan"