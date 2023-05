Rolstoelsprinter Maxime Carabin verbetert eigen Europees record op 400m

Daarmee deed Carabin bijna een halve seconde van zijn vorige record: 56"71. Dat zette hij 2 weken geleden neer in Oordegem. Dat was toen een verbetering van het record dat sinds 2015 met 1'00"44 op naam van de Oostenrijker Thomas Geierspichler stond.



"Ik ben echt tevreden", vertelt Carabin in een persbericht van het Belgisch Paralympisch Comité. "Ik voelde me geweldig voor de wedstrijd en volgens mijn trainer had ik een van mijn beste starts op deze afstand."



"Mijn schouder bleef een beetje hangen in de laatste bocht, maar als ik deze tijd zie, weet ik dat er nog potentieel is. Dit is veelbelovend voor de toekomst."



Komende zomer worden in Parijs de wereldkampioenschappen para-atletiek gehouden. Een jaar later volgen de Paralympische Spelen in de Franse hoofdstad.